Avanti un Altro, Paolo Bonolis spiazza tutti: “Dopo questo…mi sento in dovere di chiedere scusa ai telespettatori” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Colpo di scena nell’ultima puntata di Avanti un Altro, il quiz preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Proprio Bonolis si è infatti sentito in dovere di scusarsi con il pubblico: “Cerco sempre di fare in modo che tutto passi in allegria, però, Dopo Carlo Magno e Carlo Bevo, il porno-attore, la signora, io mi sento in dovere di chiedere scusa ai telespettatori”, ha detto il conduttore prima di affrontare il gioco finale.La puntata era stata infatti decisamente molto spinta per via dei due concorrenti protagonisti, un attore a luci rosse e una signora con un albero dalle foglie a forma fallica, che non si sono risparmiati battute e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Colpo di scena nell’ultima puntata diun, il quiz preserale di Canale 5 condotto dae Luca Laurenti. Propriosi è infatti sentito indirsi con il pubblico: “Cerco sempre di fare in modo che tutto passi in allegria, però,Carlo Magno e Carlo Bevo, il porno-attore, la signora, io miindiai”, ha detto il conduttore prima di affrontare il gioco finale.La puntata era stata infatti decisamente molto spinta per via dei due concorrenti protagonisti, un attore a luci rosse e una signora con un albero dalle foglie a forma fallica, che non si sono risparmiati battute e ...

matteorenzi : Vedere Borghi votare la fiducia a Draghi? Un passo in avanti per l'Italia, un grande passo per un sovranista. Veder… - enrick81 : @famigliasimpson @AgoCannella @Federic01996 @OltreTv @_Alessio_88 @napoliforever89 @Skery_Movie @PBerluskony… - VMware_IT : Da oltre 20 anni abilitiamo lo sviluppo delle applicazioni di tutto il mondo. Il 1° aprile, compiamo un altro pass… - FQMagazineit : Avanti un Altro, Paolo Bonolis spiazza tutti: “Dopo questo…mi sento in dovere di chiedere scusa ai telespettatori” - StefanoSabati17 : RT @ilgiornalealt: Avanti un'altro... #AstraZeneca #vaccino -