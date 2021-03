Assembramenti fuori all’ufficio anagrafe, Comune Caserta istituisce prenotazione via sms (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – Il Comune di Caserta corre ai ripari contro gli Assembramenti registrati nei giorni scorsi all’esterno dell’ufficio anagrafe, e attiva il nuovo servizio di prenotazione via sms. Da lunedì 29 marzo e fino a venerdì 30 aprile, in via sperimentale, rende noto Palazzo Castropignano, l’ingresso sarà consentito esclusivamente dopo la prenotazione con l’invio di un sms (numero 333 61 85 367), specificando il proprio codice fiscale e l’ufficio di riferimento; ogni ufficio ha un codice che va digitato per rendere effettiva la prenotazione. L’ufficio anagrafe, con altri importanti uffici comunali, è ubicato presso l’ex Caserma Sacchi in via San Gennaro, una strada stretta dove le file di cittadini in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Ildicorre ai ripari contro gliregistrati nei giorni scorsi all’esterno dell’ufficio, e attiva il nuovo servizio divia sms. Da lunedì 29 marzo e fino a venerdì 30 aprile, in via sperimentale, rende noto Palazzo Castropignano, l’ingresso sarà consentito esclusivamente dopo lacon l’invio di un sms (numero 333 61 85 367), specificando il proprio codice fiscale e l’ufficio di riferimento; ogni ufficio ha un codice che va digitato per rendere effettiva la. L’ufficio, con altri importanti uffici comunali, è ubicato presso l’ex Caserma Sacchi in via San Gennaro, una strada stretta dove le file di cittadini in ...

