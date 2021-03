“Abbiamo un nuovo virus. E’ molto più letale”: la Merkel annuncia super lockdown ma poi fa retromarcia (Di mercoledì 24 marzo 2021) Niente super lockdown. La cancelliera tedesca Antela Merkel ha sconfessato le sue parole notturne di ieri, ai margini di una videoconferenza con i presidenti dei Länder (i 16 stati federali della Germania): “È un errore che deve essere chiamato come tale, un errore mio e soltanto mio. E bisogna correggere in tempo. So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, la decisione è stata presa con le migliori intenzioni ma è affrettata e impraticabile visto il poco tempo a disposizione. Spero che i tedeschi mi potranno perdonare. Sconfiggeremo il virus insieme. Il percorso è difficile, segnato da successi ed errori, tuttavia il Covid-19 perderà lentamente, ma inesorabilmente”. LEGGI ANCHE => Germania, niente super ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Niente. La cancelliera tedesca Antelaha sconfessato le sue parole notturne di ieri, ai margini di una videoconferenza con i presidenti dei Länder (i 16 stati federali della Germania): “È un errore che deve essere chiamato come tale, un errore mio e soltanto mio. E bisogna correggere in tempo. So che questo procura altra insicurezza e chiedo perdono a tutti i cittadini e a tutte le cittadine, la decisione è stata presa con le migliori intenzioni ma è affrettata e impraticabile visto il poco tempo a disposizione. Spero che i tedeschi mi potranno perdonare. Sconfiggeremo ilinsieme. Il percorso è difficile, segnato da successi ed errori, tuttavia il Covid-19 perderà lentamente, ma inesorabilmente”. LEGGI ANCHE => Germania, niente...

Advertising

ASmerilli : 'Come Chiesa abbiamo il dovere di elevare i toni del dibattito, di ispirare visioni, di non concentrarci solo sul d… - luigidimaio : È appena finito il Consiglio dei Ministri, abbiamo dato il via libera al #decretoSostegni, 32 miliardi di aiuti per… - LegaSalvini : Massimo #Garavaglia: “Dopo un’attenta valutazione interna al nuovo ministero, abbiamo trovato risorse ingenti che p… - DetourismVenice : RT @cultve: ?? ?#24marzo Nuovo appuntamento con #luoghidiveneziaalcinema e questa volta abbiamo scelto un frame piuttosto 'minaccioso'... ??… - PoldoB : RT @ASmerilli: 'Come Chiesa abbiamo il dovere di elevare i toni del dibattito, di ispirare visioni, di non concentrarci solo sul da farsi,… -

Ultime Notizie dalla rete : Abbiamo nuovo Bertolaso: 'Criticarmi è uno sport...'. E lascia la diretta di Sky Tg24. Ed ha aggiunto: 'Abbiamo realizzato tutti i centri vaccinali massivi, oggi ne vado ad aprire uno a ... ma sappiamo già che prima di Pasqua probabilmente lo finiremo di nuovo. Quindi questa fornitura di ...

Conte - Letta, un'ora di incontro. Dialogo a partire dalle Amministrative ... molto utile, abbiamo parlato del piano vaccinale della necessita' di sostenere famiglie imprese e lavoratori. Si apre un cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nel nuovo M5S il ...

L’allarme della Merkel: “Abbiamo un nuovo virus, molto più letale e contagioso” Corriere dello Sport.it Vaccino covid, stretta Ue su export Il nuovo regolamento proposto oggi introduce due cambiamenti ... come Pfizer/BioNTech e Moderna, anche se "non abbiamo interesse a bloccare alcuna esportazione di per sé". Prima di queste modifiche, ...

Conte incontra Letta: "Pd interlocutore privilegiato del Movimento" L'ex premier vede il nuovo segretario dem: "Abbiamo parlato del piano vaccinale e della necessità di sostenere famiglie, imprese e lavoratori. Ora si apre un cantiere" ...

Ed ha aggiunto: 'realizzato tutti i centri vaccinali massivi, oggi ne vado ad aprire uno a ... ma sappiamo già che prima di Pasqua probabilmente lo finiremo di. Quindi questa fornitura di ...... molto utile,parlato del piano vaccinale della necessita' di sostenere famiglie imprese e lavoratori. Si apre un cantiere dobbiamo lavorare per creare la giusta sinergia e nelM5S il ...Il nuovo regolamento proposto oggi introduce due cambiamenti ... come Pfizer/BioNTech e Moderna, anche se "non abbiamo interesse a bloccare alcuna esportazione di per sé". Prima di queste modifiche, ...L'ex premier vede il nuovo segretario dem: "Abbiamo parlato del piano vaccinale e della necessità di sostenere famiglie, imprese e lavoratori. Ora si apre un cantiere" ...