Vaccino Covid, Draghi spinge per accelerare (Di martedì 23 marzo 2021) Altri 386 morti e 13.846 nuovi contagi da coronavirus in Italia, con il totale delle vittime che sale a 105.328 dall'inizio dell'emergenza legata all'epidemia di Covid-19. E poi l'indice di positività che è all'8,18% mentre aumentano i pazienti in terapia intensiva: 62 in più. Questi i dati ancora drammatici di ieri accompagnati però da un dato collegato alle vaccinazioni, quello delle Rsa, dove "si iniziano a vedere i primi effetti delle vaccinazioni anti Covid-19, con un calo sia dell'incidenza della malattia fra i residenti e gli operatori, sia nel numero di residenti isolati, sia, anche se in misura ancora minore, nei decessi" stando a quanto emerge dalla seconda edizione del report di sorveglianza sulle residenze sanitarie assistenziali (Rsa), realizzato dall'Istituto superiore di sanità in collaborazione con il ministero della Salute, il Garante ...

