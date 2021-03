Vaccini Covid, Vladimir Luxuria lancia un appello sui social: “Così torneremo a fare tutto…no vax, no sex. Inoculateci, con la o” (Di martedì 23 marzo 2021) “Vorrei fare un appello a fidarsi dei Vaccini e per velocizzare la campagna per diminuire il numero dei pazienti in terapia intensiva e per tornare alla nostra normalità”, comincia Così l’appello di Vladimir Luxuria per convincere la cittadinanza dell’importanza del vaccino anti-Covid. L’attivista si è unita agli appelli di altri piemontesi, da Cristina Chiabotto a Ezio Greggio. “Così – continua – torneremo a tutto quello che facevamo prima del coronavirus. Compresa l’attività sessuale…per i single e le single è un bel problema. Diciamo che abbiamo un’astinenza che sta rasentando la carestia. No vax, no sex“. Poi l’ex politica conclude con una battuta: “Inoculateci…con la oh eh!”. L'articolo proviene ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) “Vorreiuna fidarsi deie per velocizzare la campagna per diminuire il numero dei pazienti in terapia intensiva e per tornare alla nostra normalità”, comincial’diper convincere la cittadinanza dell’importanza del vaccino anti-. L’attivista si è unita agli appelli di altri piemontesi, da Cristina Chiabotto a Ezio Greggio. “– continua –a tutto quello che facevamo prima del coronavirus. Compresa l’attività sessuale…per i single e le single è un bel problema. Diciamo che abbiamo un’astinenza che sta rasentando la carestia. No vax, no sex“. Poi l’ex politica conclude con una battuta: “…con la oh eh!”. L'articolo proviene ...

