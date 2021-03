Temptation Island, famosa coppia confessa: “Abbiamo perso un figlio” (Di martedì 23 marzo 2021) Una notizia scioccante e, al contempo, dolorosa la quale sarebbe stata rivelata su Instagram da parte di una delle coppia che ha partecipato a Temptation Island nel 2018. Nello specifico, Giada Giovanelli, la web influencer, ha confessato di aver avuto un aborto spontaneo. Infatti, la donna aspettava un figlio dal compagno Francesco Branco e dopo una convivenza ben solida, i due stavano provando ad avere un bambino. La tragica notizia Nello specifico, due mesi e mezzo fa, Giada Giovanelli ha scoperto di essere incinta, ma, purtroppo, durante un controllo medico dall’ecografia è emerso che non c’era più battito. Insomma, dopo questa tragica notizia, l’influencer non ha esitato a definire questo dramma una vera e propria batosta, tant’è che è sparita anche da Instagram che, in realtà, usa quotidianamente ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 marzo 2021) Una notizia scioccante e, al contempo, dolorosa la quale sarebbe stata rivelata su Instagram da parte di una delleche ha partecipato anel 2018. Nello specifico, Giada Giovanelli, la web influencer, hato di aver avuto un aborto spontaneo. Infatti, la donna aspettava undal compagno Francesco Branco e dopo una convivenza ben solida, i due stavano provando ad avere un bambino. La tragica notizia Nello specifico, due mesi e mezzo fa, Giada Giovanelli ha scoperto di essere incinta, ma, purtroppo, durante un controllo medico dall’ecografia è emerso che non c’era più battito. Insomma, dopo questa tragica notizia, l’influencer non ha esitato a definire questo dramma una vera e propria batosta, tant’è che è sparita anche da Instagram che, in realtà, usa quotidianamente ...

