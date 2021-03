Switch Pro rivelati prezzo | finestra di lancio e supporto a Nvidia DLSS?

Leggi su eurogamer

(Di martedì 23 marzo 2021) Il vociferatoPro sarebbe in uscita per la fine del 2021. Inoltre, sembra che le specifiche includeranno un display OLED, il(Deep Learning Super Sampling), una CPU migliorata e più memoria. Tutti questi upgrade dovrebbero, però, tradursi in unsuperiore rispetto all'attualeSecondo un report di Bloomberg, NintendoPro supporterà la tecnologiaper "riprodurre i giochi in qualità 4K quando collegato a una TV" stando a fonti che hanno chiesto di non essere identificate. Oltre a questo, ci sarà una maggiore memoria e una CPU potenziata. Questo significa che i giochi esistenti dovranno essere aggiornati per supportare queste funzionalità, affermano più sviluppatori in contatto con Bloomberg. ...