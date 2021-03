Sorpresa a Firenze, Prandelli si dimette e lascia la squadra (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Firenze – Cesare Prandelli non è più l’allenatore della Fiorentina. L’ex commissario tecnico della Nazionale si è dimesso dall’incarico questa mattina lasciando la squadra al quattordicesimo posto in classifica con 29 punti, gli stessi di Spezia e Benevento. Il club di Commisso pare intenzionato a richiamare Giuseppe Iachini, che aveva iniziato la stagione in sella per poi essere esonerato il 9 novembre, a ridosso del confronto interno con il Benevento che segnò il debutto di Prandelli con sconfitta (0-1, gol di Improta). L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 23 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Cesarenon è più l’allenatore della Fiorentina. L’ex commissario tecnico della Nazionale si è dimesso dall’incarico questa mattinando laal quattordicesimo posto in classifica con 29 punti, gli stessi di Spezia e Benevento. Il club di Commisso pare intenzionato a richiamare Giuseppe Iachini, che aveva iniziato la stagione in sella per poi essere esonerato il 9 novembre, a ridosso del confronto interno con il Benevento che segnò il debutto dicon sconfitta (0-1, gol di Improta). L'articolo proviene da Anteprima24.it.

