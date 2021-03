Selvaggia Roma sarà una naufraga del reality di Canale 5? L’indiscrezione (Di martedì 23 marzo 2021) Potrebbe diventare una naufraga anche Selvaggia Roma. In queste ore sta circolando L’indiscrezione che la vedrebbe pronta a partire per l’Honduras Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe che Selvaggia Roma possa essere una nuova naufraga de L’Isola dei Famosi 2021. Secondo quanto riporta Amedeo Venza su Instagram sembrerebbe che Selvaggia Roma sia pronta a partire per l’Honduras e partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, partita su Canale 5 da una settimana, lunedì 15 marzo. Nel team del programma c’è già un volto noto del Grande Fratello Vip 5 ed è proprio il vincitore del reality, Tommaso Zorzi che però all’Isola stavolta non è un concorrente ma veste i panni ... Leggi su 361magazine (Di martedì 23 marzo 2021) Potrebbe diventare unaanche. In queste ore sta circolandoche la vedrebbe pronta a partire per l’Honduras Stando alle ultime indiscrezioni, sembrerebbe chepossa essere una nuovade L’Isola dei Famosi 2021. Secondo quanto riporta Amedeo Venza su Instagram sembrerebbe chesia pronta a partire per l’Honduras e partecipare alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi, partita su5 da una settimana, lunedì 15 marzo. Nel team del programma c’è già un volto noto del Grande Fratello Vip 5 ed è proprio il vincitore del, Tommaso Zorzi che però all’Isola stavolta non è un concorrente ma veste i panni ...

iamnicolasssss1 : @Iperborea_ Mi sta antipatica come pochi ma sarebbe perfetta?? Già quando balla mi ricorda un po’ Selvaggia Roma. - mrsmendestyles0 : Ma in che senso all' #isola ci andrà selvaggia Roma con lenticchio? - BiancalanaPiera : RT @RitaEsau1: Ma quindi probabile che selvaggia Roma sia una nuova concorrente? Nooo raga mia protetta assicurata #tzvip - RitaEsau1 : Ma quindi probabile che selvaggia Roma sia una nuova concorrente? Nooo raga mia protetta assicurata #tzvip - dayaneonfire : @austerix22 @Ieccazione Selvaggia Roma -