Scritte contro l'associazione Pro Vita fuori dall'ospedale San Gerardo (Di martedì 23 marzo 2021) Sul muretto di cinta dell'ospedale San Gerardo di Monza appaiono Scritte contro i ginecologi obiettori di coscienza e contro l'associazione in difesa della Vita. Scritte contro 'Ora et labora - A ... Leggi su monzatoday (Di martedì 23 marzo 2021) Sul muretto di cinta dell'Sandi Monza appaionoi ginecologi obiettori di coscienza el'in difesa della'Ora et labora - A ...

Advertising

passione_inter : Jiangsu FC vicino alla scomparsa. Dalle scritte per la città al boicottaggio: monta la protesta contro Suning -… - nikysagg : Okay dopo aver letto certi post capisco perché Stefania ha deciso di prendersi un periodo di stop work, tra polemic… - PicenoNews24 : Ascoli, sul muro appaiono scritte contro Fioravanti - UnioneSarda : #Sardegna - #Ghilarza, scritte spray in strada contro il parroco - freeSpitit83 : @elenabonetti Le leggi sono inutili se restano solo scritte! Vanno anche applicate! Si uccide, si ruba, si calpesta… -