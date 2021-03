Scanzi vaccinato, Zaia: “A noi ci avrebbero scuoiati vivi” (Di martedì 23 marzo 2021) Scanzi vaccinato? “Abbiamo anche noi la lista d’attesa e la vicenda Scanzi è emblematica. Lui non ha commesso nulla di grave, si è messo in lista. Tuttavia se lo avessimo fatto io o Stefano Bonaccini quello che ha fatto Scanzi, sicuramente ci avrebbero scuoiato vivi”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca Zaia, ospite a Carta Bianca, commentando la vicenda del giornalista Andrea Scanzi, vaccinato a 46 anni come “panchinaro”. “I nostri familiari non si possono permettere di iscriversi a una waiting list, da qui si capisce quando finisci nel tritacarne: ha provato l’ebrezza di cosa voglia dire essere una persona politicamente esposta”, ha aggiunto Zaia. Per quanto riguarda l’andamento della campagna vaccinale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 23 marzo 2021)? “Abbiamo anche noi la lista d’attesa e la vicendaè emblematica. Lui non ha commesso nulla di grave, si è messo in lista. Tuttavia se lo avessimo fatto io o Stefano Bonaccini quello che ha fatto, sicuramente ciscuoiato”. Lo ha detto il governatore del Veneto Luca, ospite a Carta Bianca, commentando la vicenda del giornalista Andreaa 46 anni come “panchinaro”. “I nostri familiari non si possono permettere di iscriversi a una waiting list, da qui si capisce quando finisci nel tritacarne: ha provato l’ebrezza di cosa voglia dire essere una persona politicamente esposta”, ha aggiunto. Per quanto riguarda l’andamento della campagna vaccinale, ...

