Raggi è la peggio di tutti | quasi 100 le nomine politiche per la sua corte in Campidoglio

Raggi e la sua corte di 100 "famigli". Lo scrive Repubblica e non un giornale di destra. Virginia Raggi è la peggio di tutti, altro che Gianni Alemanno. Contro il quale proprio i 5Stelle hanno sempre puntato l'indice accusatore proponendosi come portatori del cambiamento. Le nomine che hanno fatto vergognare la Raggi Altro che Ignazio Marino, anche lui finito nel tritacarne dell'affare scontrini. Gli ultimi due casi riportati nelle cronache romane dovrebbero fare arrossire di vergogna la sindaca di Roma. Prima lei ha nominato assessore alla Cultura una sua compagna di classe, Lorenza Fruci. Poi, questa ha cercato di far nominare capo del suo staff l'amico del cuore. Quindi Silvia Di Manno, compagna dell'assessore al Bilancio Gianni Lemmetti, era stata piazzata con ...

