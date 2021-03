PS5 | pre-order attivi questa settimana in Egitto | ma la console avrà un costo di circa $ 1 000

(Di martedì 23 marzo 2021) PlayStation ha annunciato che i preordini di PS5 insaranno disponibilipresso i rivenditori nel paese il 25 marzo 2021, prima del lancio dellaentro la fine dell'anno. Lacosterà 15.999 sterline egiziane, che equivale a$ 1015 o 854 euro, e si tratta di un forte aumento del prezzo della. Questo aumento è dovuto probabilmente alle alte tasse di importazione. Anche gli accessori PS5 saranno in preordine e non sono poi così tanto più economici: il DualSenseundi quasi $ 127. La stazione di ricarica DualSenseundi $ 57, mentre le cuffie Pulse costeranno $ 177. Anche la fotocamera e il telecomando multimediale hanno un ...

Advertising

Eurogamer_it : Pre-order di #PS5 attivi in Egitto ma la console non sarà a buon mercato. -

Ultime Notizie dalla rete : PS5 pre

ViaggiNews.com

I nuovi utenti, invece, potranno- caricare il contenuto a partire dal 5 aprile . In tutti i ... Notizia: Resident Evil Village: avventura da brividi perlink Il settimo capitolo della saga di ...La villa si rivela in tutto lo splendore dei suoi sfondi- renderizzati (a onor del vero ... Dreams suin un'incredibile creazione di un fan che realizza una foresta che sfiora il fotorealismo L'...PlayStation ha annunciato che i preordini di PS5 in Egitto saranno disponibili questa settimana presso i rivenditori nel paese il 25 marzo 2021, prima del lancio della console entro la fine dell'anno.Google ha annunciato l'arrivo di Resident Evil Village su Stadia, rivelando anche quali saranno i bonus per il pre-ordine del gioco.