Poca fame, poca umiltà. Perché la Juve ora rischia pure la qualificazione in Champions (Di martedì 23 marzo 2021) Da qualche tempo succedono cose strane nel calcio. C'è ad esempio l'Inter che comincia ad annusare la vittoria del campionato proprio nella giornata in cui non può giocare contro il Sassuolo, causa Covid e per ordine dell'ATS: il tonfo della Juve in casa col Benevento le spiana infatti la corsa verso il tricolore. Succede anche che la stessa ATS, ricevuta la richiesta dalle federazioni estere per l'utilizzo dei giocatori nelle varie nazionali, dia loro via libera ma solo per gli allenamenti, a patto che i convocati raggiungano le sedi con mezzi propri, rispettino la quarantena stabilita in Italia e vadano ai luoghi di allenamento con le stesse cautele usate per rimpatriare. Quindi le stesse cose che avrebbero fatto a Milano, solo allenamenti, isolamento compreso. Perché allora concedere questo benestare? Almeno, l'esito negativo dei tamponi ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Da qualche tempo succedono cose strane nel calcio. C'è ad esempio l'Inter che comincia ad annusare la vittoria del campionato proprio nella giornata in cui non può giocare contro il Sassuolo, causa Covid e per ordine dell'ATS: il tonfo dellain casa col Benevento le spiana infatti la corsa verso il tricolore. Succede anche che la stessa ATS, ricevuta la richiesta dalle federazioni estere per l'utilizzo dei giocatori nelle varie nazionali, dia loro via libera ma solo per gli allenamenti, a patto che i convocati raggiungano le sedi con mezzi propri, rispettino la quarantena stabilita in Italia e vadano ai luoghi di allenamento con le stesse cautele usate per rimpatriare. Quindi le stesse cose che avrebbero fatto a Milano, solo allenamenti, isolamento compreso.allora concedere questo benestare? Almeno, l'esito negativo dei tamponi ha ...

