Pippo Inzaghi: «Agnelli è venuto a complimentarsi con me negli spogliatoi, dopo la partita» (Di martedì 23 marzo 2021) Il Corriere della Sera intervista l’allenatore del Benevento, Filippo Inzaghi, reduce dalla vittoria sulla Juventus di Pirlo allo Stadium. Racconta l’impresa. «La mente nel calcio conta tanto, ho lavorato su quella. Pensavo di mostrare le immagini di qualche grande partita giocata all’andata, poi me le sono tenute da parte per la prossima volta». Un risultato che neanche lui si immaginava, però. «Sia chiaro, avrei firmato per il pareggio: i giocatori sono andati oltre la mia immaginazione. Sono felice soprattutto per loro, ricorderanno per sempre di avere battuto Ronaldo». In tanti gli hanno inviato messaggi, dopo la partita. «Centinaia. Sto rispondendo a tutti, me ne restano una cinquantina». Tra i tanti ad essersi complimentati con lui, è stato proprio il presidente della Juve, Andrea Agnelli. ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 23 marzo 2021) Il Corriere della Sera intervista l’allenatore del Benevento, Filippo, reduce dalla vittoria sulla Juventus di Pirlo allo Stadium. Racconta l’impresa. «La mente nel calcio conta tanto, ho lavorato su quella. Pensavo di mostrare le immagini di qualche grandegiocata all’andata, poi me le sono tenute da parte per la prossima volta». Un risultato che neanche lui si immaginava, però. «Sia chiaro, avrei firmato per il pareggio: i giocatori sono andati oltre la mia immaginazione. Sono felice soprattutto per loro, ricorderanno per sempre di avere battuto Ronaldo». In tanti gli hanno inviato messaggi,la. «Centinaia. Sto rispondendo a tutti, me ne restano una cinquantina». Tra i tanti ad essersi complimentati con lui, è stato proprio il presidente della Juve, Andrea. ...

Advertising

MovistarFutbol : 2002 / 2021 Andrea Pirlo y Pippo Inzaghi #LaCasadelFútbol - CampiMinati : Pippo Inzaghi ha già vinto il campionato in C e in B. Con la Juventus può vincere quello di A? - napolista : Pippo Inzaghi: «Agnelli è venuto a complimentarsi con me negli spogliatoi, dopo la partita» Al Corriere: «Sia chia… - roxyemme : @enzogoku69 Assafà ????... se proprio un Inzaghi doveva essere, preferivo Pippo tutta la vita??! - LuigiLiccardo6 : RT @kisskissnapoli: ESCLUSIVA - Inzaghi, il papà: 'La vittoria del Benevento sul campo della Juventus è un premio al lavoro. E' stata un'im… -