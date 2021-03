OnePlus 9 e OnePlus 9 Pro | recensione Ci sono piaciuti | ma si può fare di più

(Di martedì 23 marzo 2021) Abbiamo provato i due nuovi9 e 9 Pro: sembrano uguali mamolto diversi, a partire dai prezzi. La partnership con Hasselblad dovrebbe dare qualcosa in più, ma c'è da lavorare. Ottima l'interfaccia, ed è forse l'elemento che ci spinge a dire che questi due smartphone ci....

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : OnePlus OnePlus

Dopo anni in cui abbiamo apprezzato la potenza, il design e i prezzi dei vari, quest'anno l'attenzione del brand si è spostata sul comparto fotografico stringendo un accordo di collaborazione ...Ufficiali9 e9 Pro, la nuova coppia di smartphone top di gamma con speciale fotocamera messa a punto da Hasselblad, tutte le ...Le soluzioni hardware e software di Airtame per la collaborazione e il digital signage arrivano in Italia grazie alla collaborazione con Maverick AV Solutions, divisione del gruppo Tech Data che si oc ...OnePlus nel corso del keynote di oggi ha lanciato ufficialmente la serie di smartphone OnePlus 9 e il primo smartwatch OnePlus Watch: ecco tutti i dettagli. OnePlus 9, 9 Pro e OnePlus Watch sono ...