Obiettivi FIFA 21: Basi Squadra MLS II (Di martedì 23 marzo 2021) Come accaduto lo scorso anno vi forniremo durante la stagione tutte le informazioni sugli Obiettivi da completare su FIFA 21 Ultimate Team, con l’indicazione di quelli che sono i requisiti, i premi e le date di scadenza. Stavolta è il turno del primo gruppo di Obiettivi, presente nella sezione traguardi, denominato Basi Squadra, e dedicato L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di martedì 23 marzo 2021) Come accaduto lo scorso anno vi forniremo durante la stagione tutte le informazioni suglida completare su21 Ultimate Team, con l’indicazione di quelli che sono i requisiti, i premi e le date di scadenza. Stavolta è il turno del primo gruppo di, presente nella sezione traguardi, denominato, e dedicato L'articolo proviene da FUT Universe.

Advertising

oldschool_fifa : ??? CALCIOMERCATO ??? Annunciamo un ottimo rinforzo del club: un dc che ci ha sin da subito colpito per sua intellig… - FrancescoMETA1 : SIII ALLA 3* stagione @VPG_Italy raga siate obiettivi, siamo chiusi e non ci sta un cazzo da fare! un pó di com… - FutXFan : ??PREDICTION TOTW26 E WHAT IF Upgrade in arrivo per #Mertens ???? e #Reguilon ???? #WhatIF grazie al raggiungimento dei… - FutXFan : FIFA 21: Olivier Giroud Momenti Giocatore Obiettivi - ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Obiettivi Connolly, Hendrick e Horgan - Requisiti Festa di San Patrizio -