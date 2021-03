MotoGP, Marc Marquez puó vincere (o dominare…) il Mondiale anche saltando le prime due gare (Di martedì 23 marzo 2021) anche se non c’è, il fulcro di ogni discorso inerente alla MotoGP non può che partire in questo modo: “Ma se Marc Marquez…”. Fino a qualche settimana fa la domanda si completava con punti di domanda riguardanti le sue condizioni fisiche, quindi negli ultimi giorni ci si chiedeva se sarebbe davvero stato in grado di prendere parte all’esordio di Losail, mentre ora il tutto è stato proiettato verso il futuro. Verso ciò che avverrà quando il Cabroncito tornerà effettivamente a competere nel MotoMondiale. Dopo averlo visto impegnato in due sessioni di test privati, prima a Barcellona, quindi a Portimao, sembrava davvero che il sei volte campione del mondo della classe regina potesse tentare l’azzardo di prendere parte al Gran Premio del Qatar. Notizia di ieri, invece, lo spagnolo ha dovuto rinunciare, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 marzo 2021)se non c’è, il fulcro di ogni discorso inerente allanon può che partire in questo modo: “Ma se…”. Fino a qualche settimana fa la domanda si completava con punti di domanda riguardanti le sue condizioni fisiche, quindi negli ultimi giorni ci si chiedeva se sarebbe davvero stato in grado di prendere parte all’esordio di Losail, mentre ora il tutto è stato proiettato verso il futuro. Verso ciò che avverrà quando il Cabroncito tornerà effettivamente a competere nel Moto. Dopo averlo visto impegnato in due sessioni di test privati, prima a Barcellona, quindi a Portimao, sembrava davvero che il sei volte campione del mondo della classe regina potesse tentare l’azzardo di prendere parte al Gran Premio del Qatar. Notizia di ieri, invece, lo spagnolo ha dovuto rinunciare, ...

