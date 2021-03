Londra, fino a 5mila sterline di multa per chi va all'estero (Di martedì 23 marzo 2021) Il governo britannico starebbe studiando una legge che impedirebbe i viaggi senza un valido motivo dei residenti dal Paese, attraverso l’utilizzo di multe fino a 5mila sterline ( pari a 5.800 euro circa). L’idea e’ quella di colpire coloro che escono dal Regno per motivi non essenziali, tra cui rientrano le vacanze, ma dovrebbe contenere anche disposizioni per permettere l’assembramento di persone esclusivamente in caso di proteste e manifestazioni. La Camera dei Comuni dovrebbe votare sul provvedimento nella giornata di giovedì e, qualora venisse approvato, entrerebbe in vigore a partire dal 29 marzo. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 marzo 2021) Il governo britannico starebbe studiando una legge che impedirebbe i viaggi senza un valido motivo dei residenti dal Paese, attraverso l’utilizzo di multe( pari a 5.800 euro circa). L’idea e’ quella di colpire coloro che escono dal Regno per motivi non essenziali, tra cui rientrano le vacanze, ma dovrebbe contenere anche disposizioni per permettere l’assembramento di persone esclusivamente in caso di proteste e manifestazioni. La Camera dei Comuni dovrebbe votare sul provvedimento nella giornata di giovedì e, qualora venisse approvato, entrerebbe in vigore a partire dal 29 marzo.

