Letta ai suoi: “Fidatevi di me, sono tornato per scrivere insieme a voi un pezzo di storia del Paese”. Ma Marcucci non ci sta (Di martedì 23 marzo 2021) Il segretario del Pd chiede un passo indietro ai due capigruppo. Marcucci: «Vi chiedo di aiutarmi. So che chiedo un sacrificio gravoso» Leggi su lastampa (Di martedì 23 marzo 2021) Il segretario del Pd chiede un passo indietro ai due capigruppo.: «Vi chiedo di aiutarmi. So che chiedo un sacrificio gravoso»

Advertising

infoitinterno : Letta ai suoi | “Fidatevi di me | se sono tornato è per scrivere insieme a voi un pezzo di storia del Paese” - robertoanversa : la storia non la si fa alleandosi a un movimento di incapaci. Ma lavorando sul riacquistare la fiducia dei delusi.… - PieraBelfanti : Letta ai suoi: “Fidatevi di me, se sono tornato è per scrivere insieme a voi un pezzo di storia del Paese”… - marcellorizzo58 : @giusmo1 @repubblica Esito prevedibile visto che le liste dei parlamentari PD sono in maggioranza renziana... Letta… - PieroVannetti : @sandraebasta @EnricoLetta @graziano_delrio @AndreaMarcucci Basta fare un Congresso sulla linea politica per vedere… -