Isola Dei Famosi: Manfredi Ferlicchia attacca Akash Kumar (Di martedì 23 marzo 2021) Il modello Akash Kumar continua ad essere molto attaccato dal mondo del web. Si sta indagando soprattutto sulla sua personalità e su com’era precedentemente ad un ipotetico intervento che avrebbe fatto agli occhi. Aveva già partecipato a ”Temptation Island” e all’epoca si era presentato come Pablo Romeo. Di certo questo dettaglio non è passato inosservato L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Il modellocontinua ad essere moltoto dal mondo del web. Si sta indagando soprattutto sulla sua personalità e su com’era precedentemente ad un ipotetico intervento che avrebbe fatto agli occhi. Aveva già partecipato a ”Temptation Island” e all’epoca si era presentato come Pablo Romeo. Di certo questo dettaglio non è passato inosservato L'articolo

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - Tea_Fei : Akash Paolo Pablo Romeo e Giulietta Kumar ha lasciato l’isola da 3min e già prendendo in mano il cell è riuscito ne… - StefaniaVentu16 : RT @visit_lazio: La bellezza di #Ventotene l'isola dell'arcipelago pontino ci rievoca i sapori del mare e la bellezza dei colorati giorni d… -