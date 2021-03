Isola dei famosi: Ilary Blasi commette un errore ed anticipa tutto ai naufraghi! (Di martedì 23 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento di questa settimana per quanto riguarda l’Isola dei famosi, ed un errore di Ilary Blasi. Ieri sera c’è stato il nuovo appuntamento con L’Isola dei famosiIl nuovo reality di canale 5 è davvero molto atteso perché ci permettere di evadere dalla realtà che viviamo in questi giorni particolari. Ma nella puntata di ieri, la bella e brava padrona di casa ha commesso una gaffe, rivelando qualcosa di troppo ai naufraghi, vediamo meglio cosa. Ilary Blasi e la gaffe Una presentatrice molto amata dal pubblico, stiamo parlando di Ilary Blasi, ma nell’appuntamento di ieri sera è successo qualcosa che in teoria non doveva accadere. LEGGI ANCHE ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 marzo 2021) Vediamo insieme che cosa è successo nell’appuntamento di questa settimana per quanto riguarda l’dei, ed undi. Ieri sera c’è stato il nuovo appuntamento con L’deiIl nuovo reality di canale 5 è davvero molto atteso perché ci permettere di evadere dalla realtà che viviamo in questi giorni particolari. Ma nella puntata di ieri, la bella e brava padrona di casa ha commesso una gaffe, rivelando qualcosa di troppo ai naufraghi, vediamo meglio cosa.e la gaffe Una presentatrice molto amata dal pubblico, stiamo parlando di, ma nell’appuntamento di ieri sera è successo qualcosa che in teoria non doveva accadere. LEGGI ANCHE ...

