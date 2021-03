(Di martedì 23 marzo 2021) Intervista al proprietario del noto ristorante “Tabloid Milano”, chiuso a causa del Covid-19 Se Federico fashion style può permettersi una tranquilla cena al ristorante, non vale lo stesso per il 92% della popolazione italiana: i ristoranti chiudono e la crisi dei piccoli imprenditori raggiunge picchi sempre più alti Abbiamo incontrato il noto imprenditore milanese, volto noto della movida meneghina e di numerose trasmissioni televisive, per fare luce sull’attuale situazione economica dei locali e dei ristoranti in Italia e, soprattutto, sul disastroso impatto che ha avuto la pandemia sulle attività dei piccoli imprenditori nel segmento food & restaurant. “La pandemia ha colpito tutti, è indiscutibile! Bisogna ammettere, però, che lane risentito dei danni da...

Giovanni Urso: "La ristorazione ai tempi del corona virus? Meglio chiudere e reinventarsi!"Se Federico fashion style può permettersi una tranquilla cena al ristorante, non vale lo stesso per il 92% de ...