Freddie Highmore è Stefano Giraldi in ‘Leonardo’ | ricordate dove l’abbiamo visto?

(Di martedì 23 marzo 2021)nella serie televisiva Leonardo: main passato? Questa sera, martedì 23 marzo, andrà in onda la prima puntata di una nuova serie, ovvero Leonardo. Otto episodi suddivisi in quattro serate, che allieteranno i telespettatori, immergendoli nell’esplorazione di una figura enigmatica e soprattutto immensa. Il cast scelto L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Raicomspa : ??La serie evento #Leonardo - con Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e con la partecipazione straord… - RaiUno : #Leonardo racconta il mistero dell’uomo nascosto dietro al genio. Da martedì #23marzo su #Rai1 e @RaiPlay con Aidan… - oblivale_void : Tutti che parlano di questo Aiden che fa #Leonardo: ???? Io che penso a Freddie highmore, Alessandro sperduti e la Mi… - lookatbico : FREDDIE HIGHMORE CON LO STESSO DOPPIATORE DI THE GOOD DOCTOR ADORO #Leonardo - stylesxella : RT @lunastortva: Freddie Highmore è anche produttore esecutivo di Leonardo ???? #Leonardo -

Ultime Notizie dalla rete : Freddie Highmore

Nel cast anche, nel ruolo di Stefano Giraldi, noto per aver recitato nel film " La fabbrica di cioccolato " e nelle serie " Bates Motel " e " The Good Doctor ". Scopriamo quali sono ...Oltre ad Aidan Turner, nel cast di Leonardo ci sono sono anchee Matilda De Angelis che, a proposito di serie TV, ha di recente recitato al fianco di Nicole Kidman e Hugh Grant nella ...La serie in otto episodi diretti da Dan Percival e Alexis Sweet ha per protagonisti Aidan Turner, Matilda De Angelis, Freddie Highmore e con la partecipazione straordinaria di Giancarlo Giannini.Aiden Turner, chi è l'attore che interpreta Leonardo Da Vinci: età, altezza, carriera, vita privata e tutto quello che c'è da sapere.