FIFA 21: Obiettivi Wanyama, Gyau e Auro – Requisiti MLS Squad Foundations II (Di martedì 23 marzo 2021) Electronic Arts ha comunicato che sono ora disponibili gli Obiettivi che permettono di sbloccare le carte speciali MLS Squad Foundations II di Victor Wanyama, Joseph-Claude Gyau e Auro Alvaro da Cruz Junior. Le tre carte Basi Squadra MLS ( NDR. Traduzione in italiano degli Obiettivi ) rappresentano una novità assoluta della modalità FIFA 21 Ultimate Team e possono essere riscattate anche tutte completando gli Obiettivi dedicati. Finalizzatore Implacabile: Segna 12 gol con tiri di precisione usando giocatori della MLS in Amichevoli FUT Live: Capolavoro manageriale con 11 giocatori della MLS nella Squadra titolare. Richiesta di Assistenza: Fornisci 6 assist su cross usando giocatori della MLS ...

