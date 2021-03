Ferragni-Fedez | è nata la secondogenita Vittoria

(Di martedì 23 marzo 2021) ROMA (ITALPRESS) – E', ladi Chiara. A dare l'annuncio su Instagram è stata l'influencer. “La nostra” si legge nel messaggio che accompagna la foto della piccola in penombra. “Vi leggo con grande gioia amici del Twitter, grazie per tutto l'affetto! Un abbraccio immenso da mamma, papà, Lello e Vitto #ferragnez”, scrivesu twitter. (ITALPRESS).

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - Corriere : Benvenuta Vittoria ???

Fiocco rosa per Chiara. L'imprenditrice digitale e il rapper sono di nuovo genitori. Martedì 23 marzo è nata la piccola Vittoria Lucia. Come spiegato dalla neo mamma qualche tempo fa alla bambina è ...Vittoria Luciaè la secondogenita di Chiara, nata questa mattina. Nella sua prima foto social, la piccola di casa Ferragnez è circondata da luci viola ed in tanti si sono domandati cosa fossero e perché fossero state ...A inizio mese è bastato un post su Instagram di Fedez per mandare in visibilio i fans. Infatti, il cantante milanese, poco prima di salire sul palco di Sanremo, ha pubblicato una foto con indosso una ...Milano, 23 mar. (askanews) - "La nostra Vittoria". Chiara Ferragni e Fedez hanno annunciato con un post su Instagram la nascita della secondogenita, la sorella di Leone. Vittoria, questo il nome della ...