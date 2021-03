Fabrizio Corona ha lasciato l’ospedale: è tornato in carcere (Di martedì 23 marzo 2021) Sono migliorate le condizioni di salute di Fabrizio Corona. L’ex fotografo è stato portato di nuovo in prigione dove dovrà scontare altri due anni di detenzione. Fabrizio Corona è tornato in carcere. L’ex fotografo dei Vip nonostante lo sciopero della fame e gli atti di autolesionismo è stato accompagnato ieri sera nel carcere di Monza. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di martedì 23 marzo 2021) Sono migliorate le condizioni di salute di. L’ex fotografo è stato portato di nuovo in prigione dove dovrà scontare altri due anni di detenzione.in. L’ex fotografo dei Vip nonostante lo sciopero della fame e gli atti di autolesionismo è stato accompagnato ieri sera neldi Monza. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

SkyTG24 : Fabrizio Corona portato in carcere a Monza dopo un ricovero in ospedale di dieci giorni - twMec : @Moonlightshad1 Più interessante il dibattito su Fabrizio Corona o Harry e Meghan. - Italia_Notizie : “Fabrizio Corona non mangia da 12 giorni, è imbottito di psicofarmaci e si regge a malapena in piedi”: parla l’avvo… - magda95769827 : @HuffPostItalia Saro' onesta: il fatto che Fabrizio Corona sia un personaggio famoso e conosciuto da tutti in Itali… - Marilenapas : RT @HuffPostItalia: Fabrizio Corona trasferito in carcere a Monza. L'avvocato: 'Sta molto male' -