Fabrizio Corona, a poche ore dal trasferimento in carcere è arrivata la brutta notizia (Di martedì 23 marzo 2021) "L'esperienza che ho maturato mi porta ad affermare che, all'interno degli istituti di pena, le persone a cui è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico difficilmente riescono a ottenere trattamenti adeguati". Così interviene sul caso Corona il garante dei detenuti di Regione Lombardia Carlo Lio poche ore dopo il trasferimento dell'ex paparazzo dall'ospedale di Niguarda, dove era ricoverato dopo la ferita che Corona si era procurata al braccio non appena aver saputo della revoca ai domiciliari, al carcere di Monza. Poi Carlo Lio continua a spiegare: "La finalità della pena è sempre la riabilitazione degli individui ed è orientata, per principio, al reinserimento dei condannati in un possibile contesto socio-lavorativo. L'idea di un carcere meramente punitivo per fortuna non ... Leggi su howtodofor (Di martedì 23 marzo 2021) "L'esperienza che ho maturato mi porta ad affermare che, all'interno degli istituti di pena, le persone a cui è stato diagnosticato un disturbo psichiatrico difficilmente riescono a ottenere trattamenti adeguati". Così interviene sul casoil garante dei detenuti di Regione Lombardia Carlo Lioore dopo ildell'ex paparazzo dall'ospedale di Niguarda, dove era ricoverato dopo la ferita chesi era procurata al braccio non appena aver saputo della revoca ai domiciliari, aldi Monza. Poi Carlo Lio continua a spiegare: "La finalità della pena è sempre la riabilitazione degli individui ed è orientata, per principio, al reinserimento dei condannati in un possibile contesto socio-lavorativo. L'idea di unmeramente punitivo per fortuna non ...

