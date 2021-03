Fa pipì in streaming durante il consiglio comunale: la gaffe del consigliere Pd (Video) (Di martedì 23 marzo 2021) Firenze, 23 mar – Meraviglie, ma soprattutto orrori, delle dirette su Zoom: durante una seduta del consiglio comunale di Firenze un consigliere ha fatto pipì in streaming – dapprima senza accorgersene – davanti agli imbarazzatissimi presenti. Il Video è rimbalzato sui social diventando, come prevedibile, immediatamente virale. Lo riferisce l’Arno. Il consigliere fa pipì in diretta streaming Protagonista dello scivolone telematico è Enrico Conti, consigliere in quota Pd che presiede la commissione Sviluppo economico di Palazzo Vecchio. Conti stava partecipando alla seduta del consiglio comunale quando ad un certo punto ha avvertito l’impellente necessità di andare in ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 23 marzo 2021) Firenze, 23 mar – Meraviglie, ma soprattutto orrori, delle dirette su Zoom:una seduta deldi Firenze unha fattoin– dapprima senza accorgersene – davanti agli imbarazzatissimi presenti. Ilè rimbalzato sui social diventando, come prevedibile, immediatamente virale. Lo riferisce l’Arno. Ilfain direttaProtagonista dello scivolone telematico è Enrico Conti,in quota Pd che presiede la commissione Sviluppo economico di Palazzo Vecchio. Conti stava partecipando alla seduta delquando ad un certo punto ha avvertito l’impellente necessità di andare in ...

