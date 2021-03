Dl Sostegni, Agenzia delle Entrate: online modello e istruzioni per richiedere il contributo (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – L’Agenzia delle Entrate ha reso noto che sono online il modello e le istruzioni per richiedere il nuovo contributo a fondo perduto previsto dal Dl Sostegni. Il direttore Ernesto Maria Ruffini, ha firmato oggi un provvedimento che definisce le regole per richiedere e ottenere il nuovo contributo a fondo perduto a favore delle imprese e delle partite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19“. A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’Agenzia delle Entrate, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 marzo 2021) (Teleborsa) – L’ha reso noto che sonoile leperil nuovoa fondo perduto previsto dal Dl. Il direttore Ernesto Maria Ruffini, ha firmato oggi un provvedimento che definisce le regole pere ottenere il nuovoa fondo perduto a favoreimprese epartite Iva colpite dalle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica “Covid-19“. A partire dal 30 marzo e fino al 28 maggio le richieste andranno inviate all’, anche avvalendosi di un intermediario, tramite i canali telematici ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Letta va all'attacco di Salvini. 'Il decreto Sostegni - dice - aiuta lavoratori e imprese. Bene Draghi. Bene i mini… - fisco24_info : Dl Sostegni: pronti i moduli, domande dal 30 marzo: Pronte istruzioni da Agenzia Entrate. Richieste fino al 28 magg… - DanieleImprota : #DecretoSostegni #Ateco #Sostegni inadeguati per evitare #chiusure #attività. Riflessioni @ConfAssTW di… - bignamiassociat : ?? #DecretoSostegni - Articolo 1??: importanti novità in materia di contributo a fondo perduto per #imprese e… - ProvinciaTeramo : RT @ARERA_it: Popolazioni colpite da #terremoto Centro-Italia 2016 e Ischia 2017, #sostegni #bollette prorogati a fine 2021. #ARERA porta r… -