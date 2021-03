Covid: Moratti, ‘problemi con Aria li stiamo risolvendo con Ats e Asst’ (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “Indubbiamente abbiamo avuto problemi con Aria. Per questo motivo io mi sono mossa con rapidità e determinazione appena è stato possibile” e già dall’inizio “con una clausola per passare a un portale più innovativo, ad esempio con la geolocalizzazioni delle persone da vaccinare”. Lo ha spiegato vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare, Letizia Moratti, ospite di Porta a Porta, in onda stasera. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Milano, 23 mar. (Adnkronos) – “Indubbiamente abbiamo avuto problemi con. Per questo motivo io mi sono mossa con rapidità e determinazione appena è stato possibile” e già dall’inizio “con una clausola per passare a un portale più innovativo, ad esempio con la geolocalizzazioni delle persone da vaccinare”. Lo ha spiegato vicepresidente della Lombardia e assessore al Welfare, Letizia, ospite di Porta a Porta, in onda stasera. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

