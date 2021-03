Corso di formazione per fioristi (Di martedì 23 marzo 2021) E in un periodo come quello della Pasqua che ci avvicina sempre di più alla primavera, fino all’estate, i fiori sanno vestirsi di uno splendore incredibile. Anche in questo momento difficile, la missione dei fiorai diventa importante, nel donare bellezza e, perché no, anche speranza. Per questo, Federfiori Confcommercio Salerno organizza un incontro dedicato ai fiorai professionisti sulle composizioni pasquali, in programma domani, oggi, dalle 15 alle 16, in modalità on line. Un momento di formazione pensato per illustrare i vari modi di preparare le decorazione floreali in occasione della festività, insieme a Gabriele Esposito, Presidente Regionale Federfiori Confcommercio Campania. “ ? – afferma Esposito – un’iniziativa che vuole rilanciare un dialogo intercategoria, trovando delle forme nuove per recuperare presenza all’interno dei negozi e, dunque, del ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 marzo 2021) E in un periodo come quello della Pasqua che ci avvicina sempre di più alla primavera, fino all’estate, i fiori sanno vestirsi di uno splendore incredibile. Anche in questo momento difficile, la missione dei fiorai diventa importante, nel donare bellezza e, perché no, anche speranza. Per questo, Federfiori Confcommercio Salerno organizza un incontro dedicato ai fiorai professionisti sulle composizioni pasquali, in programma domani, oggi, dalle 15 alle 16, in modalità on line. Un momento dipensato per illustrare i vari modi di preparare le decorazione floreali in occasione della festività, insieme a Gabriele Esposito, Presidente Regionale Federfiori Confcommercio Campania. “ ? – afferma Esposito – un’iniziativa che vuole rilanciare un dialogo intercategoria, trovando delle forme nuove per recuperare presenza all’interno dei negozi e, dunque, del ...

