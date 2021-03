Conte: a Napoli e Salerno nasca un laboratorio politico rosso-verde (Di martedì 23 marzo 2021) MARTEDÌ 23 MARZO 2021 11.50.34 AMMINISTRATIVE: Conte (LEU), ‘laboratorio PD-M5S-LEU-VERDI A Napoli E SALERNO’ = ADN0477 7 POL 0 ADN POL RCA AMMINISTRATIVE: Conte (LEU), ‘laboratorio PD-M5S-LEU-VERDI A Napoli e Salerno’ = Napoli, 23 mar. (Adnkronos) – “Per le prossime amministrative, a partire da Napoli e Salerno, nasca un laboratorio politico rosso-verde dove Pd, 5Stelle, Leu e Verdi europei, la formazione a cui ha aderito il sindaco di Milano, Sala, assorbano il civismo attivo e ne facciano proposta per le città: è il modo migliore per concorrere anche al rilancio nazionale di un progetto politico dei partiti ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 23 marzo 2021) MARTEDÌ 23 MARZO 2021 11.50.34 AMMINISTRATIVE:(LEU), ‘PD-M5S-LEU-VERDI AE SALERNO’ = ADN0477 7 POL 0 ADN POL RCA AMMINISTRATIVE:(LEU), ‘PD-M5S-LEU-VERDI A’ =, 23 mar. (Adnkronos) – “Per le prossime amministrative, a partire daundove Pd, 5Stelle, Leu e Verdi europei, la formazione a cui ha aderito il sindaco di Milano, Sala, assorbano il civismo attivo e ne facciano proposta per le città: è il modo migliore per concorrere anche al rilancio nazionale di un progettodei partiti ...

Advertising

gennaromigliore : A #Napoli c’è una situazione surreale, con un Sindaco che lascia aperti disastri su tutti i fronti per fare campagn… - AntonioSav73 : @pisto_gol Questa classifica ha senso se rapporti i punti alla forza delle squadre allenate. Conte con Juve e Inter… - DelleTorte : @mik__ka @Sardanapalooo @supplicio12 La Juve coi problemi economici che ha non credo possa prendere allegri, il Nap… - fedeedoscana : Con l’Inter in mano a Conte, la Roma ad #Allegri, il Napoli a Sarri e l’Atalanta a Gasperini, voi siete sicuri che… - fedeedoscana : @romeoagresti @GoalItalia Oltretutto l’anno prossimo in un campionato con l’Inter in mano a Conte, la Roma ad Alleg… -