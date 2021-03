Clubhouse per Android è in ritardo, ma c’è un modo per averla subito (Di martedì 23 marzo 2021) (Foto: Clubhouse)Quando arriva Clubhouse per Android? Secondo il co-fondatore Paul Davison l’attesa dovrebbe protrarsi per un paio di mesi, con un’uscita che potrebbe coincidere con fine primavera / inizio estate 2021. Per chi non volesse aspettare c’è però già un metodo empirico che sfrutta una versione open source scaricabile da subito. La promessa di un inizio di sviluppo in tempi stretti di una versione di Clubhouse per Android era arrivata a gennaio sul blog ufficiale del progetto senza però anticipare troppo sulle tempistiche. E mentre sempre più celebrità spuntavano nelle varie stanze di conversazione e l’Italia si dimostrava tra le nazioni più ricettive, soltanto gli utenti con iPhone (e con invito) potevano provare l’ultima novità social. La scorsa domenica, Paul Davison è ... Leggi su wired (Di martedì 23 marzo 2021) (Foto:)Quando arrivaper? Secondo il co-fondatore Paul Davison l’attesa dovrebbe protrarsi per un paio di mesi, con un’uscita che potrebbe coincidere con fine primavera / inizio estate 2021. Per chi non volesse aspettare c’è però già un metodo empirico che sfrutta una versione open source scaricabile da. La promessa di un inizio di sviluppo in tempi stretti di una versione diperera arrivata a gennaio sul blog ufficiale del progetto senza però anticipare troppo sulle tempistiche. E mentre sempre più celebrità spuntavano nelle varie stanze di conversazione e l’Italia si dimostrava tra le nazioni più ricettive, soltanto gli utenti con iPhone (e con invito) potevano provare l’ultima novità social. La scorsa domenica, Paul Davison è ...

