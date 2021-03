Ciro Giustiniani | chi è la moglie Virginia | curiosità e vita privata

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 23 marzo 2021), classe 1979, è nato a Napoli. Ad oggi è famoso per esser un talentuoso attore comico, parte della trasmissione Made in Sud. Ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo nel 2000 e nel 2007 è arrivato il prestigioso Premio Charlot. La sua bravura e simpatia coinvolge tutti ed è in grado di far restare i suoi fans attaccati alla televisione. Nato a San Giorgi a Cremano vanta una carriera che in pochi hanno. Un bagaglio di esperienze a Tunell Comedy Clud di Napoli, grazie al quale ha capito che era in grado di poter fare il cabarettista. Il trampolino di lancio, però, arriva con l’entrata nel cast di Made in Sud. Sicuramente tra le esibizioni disi ricordano sicuramente: San Gennaro, Donil Boss delle Cerimonie e L’operaio di Pomigliano d’Arco. Ha preso anche parte in due piccole ...