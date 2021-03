Chiara Ferragni e Fedez | il messaggio d’amore del piccolo Leone commuove tutti

Advertising

rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - rtl1025 : Auguri @ChiaraFerragni e @Fedez ?????? Benvenuta Vittoria ?? #ferragnez - MediasetTgcom24 : Chiara Ferragni ha partorito, è nata Vittoria #chiaraferragni - scioccobasitah : RT @yleniaindenial: Ci pensate che Fedez con 'il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di vuitton' ci aveva, inconsapevolmente, anticipato… - selishardliquor : RT @yleniaindenial: Ci pensate che Fedez con 'il cane di Chiara Ferragni ha il papillon di vuitton' ci aveva, inconsapevolmente, anticipato… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

ha dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria Lucia, e sui social ha postato la prima foto che la ritrae con la piccola in braccio in sala parto. In tanti si sono chiesi ...La moglie, ha partorito dando alla luce Vittoria, la secondogenita, e così Fedez si è collegato con la conferenza da Milano: "Sono in ospedale, stiamo tutti bene, ma ci tenevo a ...Un parto atteso e arrivato a sorpresa, il talento di schivare in nove mesi polemiche su pancioni esibiti ed ecografie in coppia, di attacchi del Codacons e di ...Chiara Ferragni ha dato alla luce la sua seconda figlia, Vittoria Lucia Ferragni, e sui social ha postato la prima foto che la ritrae con la piccola in braccio in sala parto. In tanti si sono chiesi c ...