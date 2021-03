Canottaggio | uno sport completo e di gruppo

(Di martedì 23 marzo 2021) Nel panorama degli sport praticati dai più giovani, dedichiamo una serie di video alle voci degli atleti e di chi li prepara, per conoscere da vicino le discipline più amate, quelle che anche nelle competizioni di alto livello fanno conseguire i maggiori risultati, pur non essendo sport che nel professionismo, offrono le cifre del calcio.

Sono 64 gli studenti aspiranti 'campioni' di pallanuoto, vela, nuoto, tennis, ... Prima di daresguardo d'insieme a quanto sta accandendo nelle squadre dilettantistiche savonesi è d'...Quale lezione porti con te? Ilsport di squadra, differente da altri giochi di squadra. Mi spiego meglio, in questa disciplina solo la perfetta armonia e sinergia tra le persone ...Missione compiuta per la Canotteri TeLiMar, che da Piediluco torna con l’Oro conquistato da Emanuele Gaetani Liseo nel Quattro Senza Senior al Primo Meeting Nazionale, ma soprattutto con il pass per i ...L’amore più volte dichiarato di Lorenzo Ventavoli per il canottaggio sul Po è storia nota ma c’è ... Ventavoli ammette che quello fu uno dei tratti più difficili. «Remavamo contro corrente e non ...