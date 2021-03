Bancarotta fraudolenta, arrestato 60enne: deve scontare 5 anni (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della stazione di Valdagno hanno tratto in arresto M. C. classe 1960 residente a Valdagno, agente di commercio. I militari hanno dato esecuzione ad un ... Leggi su vicenzatoday (Di mercoledì 24 marzo 2021) Nel pomeriggio di lunedì i carabinieri della stazione di Valdagno hanno tratto in arresto M. C. classe 1960 residente a Valdagno, agente di commercio. I militari hanno dato esecuzione ad un ...

Advertising

avvocato_dd : Arrestato il fondatore del Cepu per bancarotta fraudolenta - Roberto41788248 : RT @Raffael31870221: #ArmandoSiri ? quell'Armando che nel 2014 fu indagato e poi patteggio' x bancarotta fraudolenta ? e d recente rinviato… - Margheri260652 : @fattoquotidiano @luciomusolino I Parlamentari possono solo andare in carcere a far visita ai carcerati per bancaro… - Majden3 : RT @ultimenotizie: Giudizio immediato per Rocco Mongiardo, il re delle discoteche milanesi arrestato a febbraio e accusato di bancarotta fr… - gatasch : @MediasetTgcom24 Sono d'accordo, un sistema impallato che rimanda in carcere uno che si è già fatto un po' di anni… -