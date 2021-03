Akash Kumar criticato da un ex volto di Uomini e Donne: “Ha più nomi che neuroni” (Di martedì 23 marzo 2021) Nicolò Ferrari contro Akash Kumar Senza ombra di dubbio Akash Kumar è il naufrago più discusso di questa 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Il modello infatti, in una sola settimana tra la presunta operazione agli occhi, i vari nomi utilizzati in varie trasmissioni e gli scontri con Tommaso Zorzi ha creato tantissime dinamiche. Nelle ultime scorse il concorrente è stato aspramente criticato anche da un ex volto di Uomini e Donne, ovvero il rampollo Nicolò Ferrari. L’ex corteggiatore infatti, attraverso delle Stories su Instagram ha raccontato a tutti i suoi follower che anni fa Akash gli fece delle critiche per la sua scelta di partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi. In più, l’ex corteggiatore di ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 marzo 2021) Nicolò Ferrari controSenza ombra di dubbioè il naufrago più discusso di questa 15esima edizione de L’Isola dei Famosi. Il modello infatti, in una sola settimana tra la presunta operazione agli occhi, i variutilizzati in varie trasmissioni e gli scontri con Tommaso Zorzi ha creato tantissime dinamiche. Nelle ultime scorse il concorrente è stato aspramenteanche da un exdi, ovvero il rampollo Nicolò Ferrari. L’ex corteggiatore infatti, attraverso delle Stories su Instagram ha raccontato a tutti i suoi follower che anni fagli fece delle critiche per la sua scelta di partecipare al dating show condotto da Maria De Filippi. In più, l’ex corteggiatore di ...

