Aidan Turner: chi è l'attore che interpreta Leonardo nella serie tv (Di martedì 23 marzo 2021) Carriera e vita privata di Aidan Turner, l'attore irlandese che veste i panni di Leonardo Da Vinci Aidan Turner è l'attore Irlandese che interpreta Leonardo nell'omonima serie televisiva in onda a partire da stasera su Rai 1. La serie tv è incentrata sulla vita del maestro Leonardo Da Vinci, ma vediamo chi è l'attore che ha vestito i panni del celebre inventore. Leggi anche -> Leonardo, da stasera la serie su da Vinci: cast, curiosità e anticipazioni La carriera di Aidan Turner La passione di Adrian Turner per il mondo cinematografico nasce probabilmente durante ...

