Zenga benedice Conte | ' Inter | lo scudetto è nelle tue mani E la Lu - La è super'

La Gazzetta dello Sport

La Gazzetta dello Sport

La marcia è impressionante, per risultati e prestazioni. E adesso diventa difficile non pensare in grande. Walter non ha dubbi: "La corsa scudetto dipende solo dall'Inter, è evidente. La squadra è cresciuta molto, paradossalmente l'uscita dall'Europa ha dato a Conte più forza per gestire la squadra".