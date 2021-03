Vaccini, a Napoli è fuga da AstraZeneca: la metà non si presenta (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Da quando è stato ritirato il lotto ABV2856 dei Vaccini AstraZeneca da parte dell’Agenzia italiana del Farmaco, non si placa la preoccupazione tra i cittadini. Rumors e notizie circolate nelle ultime settimane hanno causato lo scetticismo generale, tanto che ora l’intero programma di vaccinazione rischia di arenarsi se le persone continueranno a rifiutate la somministrazione delle dosi AstraZeneca. Dopo i casi ‘sospetti’ di trombosi e di morti, per le quali non è stata accertata la correlazione con la vaccinazione AstraZeneca, a Napoli resta incertezza e paura. Basti guardare gli ultimi dati dell’Asl Napoli 1 Centro. Alla stazione Marittima, ieri, per AstraZeneca sono state convocate tra personale scolastico- ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Da quando è stato ritirato il lotto ABV2856 deida parte dell’Agenzia italiana del Farmaco, non si placa la preoccupazione tra i cittadini. Rumors e notizie circolate nelle ultime settimane hanno causato lo scetticismo generale, tanto che ora l’intero programma di vaccinazione rischia di arenarsi se le persone continueranno a rifiutate la somministrazione delle dosi. Dopo i casi ‘sospetti’ di trombosi e di morti, per le quali non è stata accertata la correlazione con la vaccinazione, aresta incertezza e paura. Basti guardare gli ultimi dati dell’Asl1 Centro. Alla stazione Marittima, ieri, persono state convocate tra personale scolastico- ...

