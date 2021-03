TikTok sta bannando diversi account per contenere la violenza in Myanmar (Di lunedì 22 marzo 2021) (foto: Chau Doan/LightRocket via Getty Images)Mentre in Myanmar continuano le proteste contro la presa del potere messa in atto dall’esercito e si susseguono gli episodi di repressione violenta operata dalle forze armate, TikTok ha iniziato a bandire numerosi account locali che sfruttavano la sua piattaforma per diffondere video disinformanti sulla situazione nel paese. I soldati dell’esercito birmano hanno usato moltissimo TikTok per pubblicare contenuti video: alcuni sono di propaganda, utilizzati per creare simpatia verso le forze armate birmane e quindi giustificare i loro atteggiamenti violenti e brutali. Altri contenuti sono pura disinformazione e sono usati per dividere e confondere i manifestanti. Altri video condivisi, infine, sono minacce vere e proprie in cui militari e poliziotti, brandendo le armi, ... Leggi su wired (Di lunedì 22 marzo 2021) (foto: Chau Doan/LightRocket via Getty Images)Mentre incontinuano le proteste contro la presa del potere messa in atto dall’esercito e si susseguono gli episodi di repressione violenta operata dalle forze armate,ha iniziato a bandire numerosilocali che sfruttavano la sua piattaforma per diffondere video disinformanti sulla situazione nel paese. I soldati dell’esercito birmano hanno usato moltissimoper pubblicare contenuti video: alcuni sono di propaganda, utilizzati per creare simpatia verso le forze armate birmane e quindi giustificare i loro atteggiamenti violenti e brutali. Altri contenuti sono pura disinformazione e sono usati per dividere e confondere i manifestanti. Altri video condivisi, infine, sono minacce vere e proprie in cui militari e poliziotti, brandendo le armi, ...

