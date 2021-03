Sci alpino, Lara Gut-Behrami: “Non ne avevo più, potevo farmi male” (Di lunedì 22 marzo 2021) Una situazione che ha destato sicuramente scalpore. La partenza, le prime due porte e poi lo stop. Lara Gut-Behrami ha sicuramente fatto discutere nella prima manche del gigante femminile delle Finali di Coppa del Mondo di sci alpino a Lenzerheide (Svizzera). Tante le ipotesi arrivate: da un possibile infortunio, ad una polemica contro il tracciato. A fine giornata, in un’intervista alla Domenica Sportiva, ci ha pensato l’elvetica a chiarire l’accaduto: “Semplicemente era finito tutto. Stamattina ho fatto di tutto per riuscire a sciare e tirar fuori l’ultimo briciolo di energia. Di solito il clic finale te lo dà l’adrenalina. Ma oggi invece del clic ho avuto il campanello d’allarme che mi diceva che rischiavo di farmi male. Perché la pista era difficile, uno dei giganti più complicati della stagione. E ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Una situazione che ha destato sicuramente scalpore. La partenza, le prime due porte e poi lo stop.Gut-ha sicuramente fatto discutere nella prima manche del gigante femminile delle Finali di Coppa del Mondo di scia Lenzerheide (Svizzera). Tante le ipotesi arrivate: da un possibile infortunio, ad una polemica contro il tracciato. A fine giornata, in un’intervista alla Domenica Sportiva, ci ha pensato l’elvetica a chiarire l’accaduto: “Semplicemente era finito tutto. Stamattina ho fatto di tutto per riuscire a sciare e tirar fuori l’ultimo briciolo di energia. Di solito il clic finale te lo dà l’adrenalina. Ma oggi invece del clic ho avuto il campanello d’allarme che mi diceva che rischiavo di. Perché la pista era difficile, uno dei giganti più complicati della stagione. E ...

