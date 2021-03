Premio Strega 2021 | ecco i finalisti Gruppo Mondadori verso la vittoria con Ciabatti o Di Pietrantonio Esclusa eccellente | Silvia Avallone

(Di lunedì 22 marzo 2021), Di, Trevi, Mozzi. Questi i nomi di punta della dozzina finalista del. Sette donne e cinque uomini che si contenderanno illetterario italiano più ambito dopo la, a mani bassissime, di Sandro Veronesi con il suo Il colibrì (Nave di Teseo) che da giugno prossimo diventerà film diretto da Francesca Archibugi. Mettiamoli in ordine, dunque, i dodici: Sembrava Bellezza di Teresa); Il libro delle case di Andrea Bajani (Feltrinelli); Borgo Sud di Donatella Di(Einaudi); Due vite di Emanuele Trevi (Neri Pozza); Le ripetizioni di Giulio Mozzi (Marsilio); L’acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito ...

C'è anche Borgo Sud tra i libri finalisti per il2021. Il lavoro dell'autrice abruzzese Donatella Di Pietrantonio selezionato tra i 62 titoli proposti. Sono 12 i libri finalisti per il2021 e c'è anche l'Abruzzo, con ...Il Comitato direttivo del, riunito in videoconferenza, ha scelto i dodici candidati all'edizione 2021 tra i 62 titoli di narrativa proposti dagli Amici della domenica. Questi i dodici libri selezionati: ...Ciabatti, Di Pietrantonio, Trevi, Mozzi. Questi i nomi di punta della dozzina finalista del Premio Strega 2021. Sette donne e cinque uomini che si contenderanno il premio letterario italiano più ...Bajani, Bruck, Calandrone, Caminito, Ciabatti, Di Pietrantonio, Ginzburg, Mozzi, Gibellini, Trevi, Urciuolo, Venturini: sono i nomi in gara per la cinquina ...