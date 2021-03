Operato per la prima volta a 103 anni: la storia da libro ‘cuore’ di nonno Aldo (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi ero appena messo al salvo dal Covid, con la doppia dose di vaccino e già pregustavo lunghe passeggiate primaverili sul lungomare. Poi il cuore ha iniziato a fare capricci, e non per amore”. Sono le parole di nonno Aldo che venerdì scorso è stato Operato nell’unità coronarica dell’ospedale Pineta Grande Hospital a Castel Volturno, nel Casertano, dal Stefano Nardi e dal dott. Luigi Argenziano. Appena 24 ore dopo l’intervento col qualche gli è stato impiantato un mini-pacemaker. E’ stata la prima volta in vita sua che veniva sottoposto ad intervento chirurgico. Nonostante la malattia, e l’età, il suo cervello è ancora incredibilmente lucido, tanto che riesce tranquillamente a scherzare: “Così andrò ancora più veloce sulla cyclette” ha detto l’anziano ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Mi ero appena messo al salvo dal Covid, con la doppia dose di vaccino e già pregustavo lunghe passeggiateverili sul lungomare. Poi il cuore ha iniziato a fare capricci, e non per amore”. Sono le parole diche venerdì scorso è statonell’unità coronarica dell’ospedale Pineta Grande Hospital a Castel Volturno, nel Casertano, dal Stefano Nardi e dal dott. Luigi Argenziano. Appena 24 ore dopo l’intervento col qualche gli è stato impiantato un mini-pacemaker. E’ stata lain vita sua che veniva sottoposto ad intervento chirurgico. Nonostante la malattia, e l’età, il suo cervello è ancora incredibilmente lucido, tanto che riesce tranquillamente a scherzare: “Così andrò ancora più veloce sulla cyclette” ha detto l’anziano ...

