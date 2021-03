Olimpiadi invernali 2026, il designer è di Roccapiemonte (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoRoccapiemonte (Sa) – C’è un ragazzo di Roccapiemonte, Alessio Galdi, dietro ai loghi per le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026. Entrambi sono infatti stati progettati dalla Landor&Fitch, società appartenente alla multinazionale inglese Wpp che in passato ha realizzato il logo per il sito www.italia.it, per la quale Alessio lavora come Design Director. I due loghi di Milano-Cortina 2026, chiamati Futura e Dado, vengono giudicati in questi giorni online attraverso un sondaggio che porterà alla scelta definitiva, una soluzione “popolare” che non è andata giù ai professionistici del settore grafico e artistico. Alessio Galdi ha cominciato a Roccapiemonte con lo Studio 189 per poi lanciarsi nel mondo della grafica andando a ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 22 marzo 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Sa) – C’è un ragazzo di, Alessio Galdi, dietro ai loghi per ledi Milano-Cortina. Entrambi sono infatti stati progettati dalla Landor&Fitch, società appartenente alla multinazionale inglese Wpp che in passato ha realizzato il logo per il sito www.italia.it, per la quale Alessio lavora come Design Director. I due loghi di Milano-Cortina, chiamati Futura e Dado, vengono giudicati in questi giorni online attraverso un sondaggio che porterà alla scelta definitiva, una soluzione “popolare” che non è andata giù ai professionistici del settore grafico e artistico. Alessio Galdi ha cominciato acon lo Studio 189 per poi lanciarsi nel mondo della grafica andando a ...

