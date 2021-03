MotoGP, Marc Marquez non sarà in Qatar (Di lunedì 22 marzo 2021) MotoGP, Marc Marquez non ci sarà in Qatar. Il pilota spagnolo salterà le prime due tappe del Mondiale. MADRID (SPAGNA) – Marc Marquez non ci sarà in Qatar. La speranza di tutti gli appassionati di rivedere lo spagnolo in pista nei primi due appuntamenti stagionali è svanita lunedì 22 marzo 2021. La Honda attraverso un comunicato ha confermato l’assenza del pilota a Losail. “L’equipe medica ha ritenuto prudente e necessario – si legge nella nota, riportata da La Gazzetta dello Sport – non accelerare il rientro in pista dopo un periodo di così lunga inattività, evitando di mettere a rischio l’omeo in un’intensa competizione“. Marquez: “Continuerò con il recupero per tornare il prima possibile in gara” Una ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 22 marzo 2021)non ciin. Il pilota spagnolo salterà le prime due tappe del Mondiale. MADRID (SPAGNA) –non ciin. La speranza di tutti gli appassionati di rivedere lo spagnolo in pista nei primi due appuntamenti stagionali è svanita lunedì 22 marzo 2021. La Honda attraverso un comunicato ha confermato l’assenza del pilota a Losail. “L’equipe medica ha ritenuto prudente e necessario – si legge nella nota, riportata da La Gazzetta dello Sport – non accelerare il rientro in pista dopo un periodo di così lunga inattività, evitando di mettere a rischio l’omeo in un’intensa competizione“.: “Continuerò con il recupero per tornare il prima possibile in gara” Una ...

Advertising

SkySportMotoGP : ULTIM'ORA Honda, Marc Marquez non correrà in Qatar Lo comunica il team attraverso una nota ufficiale #SkyMotoGP #MotoGP #SkyMotori - moivalentine_ : RT @SkySportMotoGP: ULTIM'ORA Honda, Marc Marquez non correrà in Qatar Lo comunica il team attraverso una nota ufficiale #SkyMotoGP #MotoGP… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: ULTIM'ORA - Marc Marquez corregge Honda: “Salterò tutte e due le gare in Qatar”: Attraverso un post apparso sui canali soc… - genovesergio76 : RT @gponedotcom: ULTIM'ORA - Marc Marquez salta il Qatar: i medici hanno detto no: UFFICIALE - Il campione spagnolo non tornerà in sella al… - DanieleLenz96 : RT @AlessioPiana130: ULTIM'ORA Marc Marquez NON correrà al #QatarGP Prossima visita medica di controllo il 12 aprile, ergo se ne parla (ne… -