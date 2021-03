MotoGP, Marc Marquez non correrà in Qatar: “I medici mi hanno consigliato di non essere al via” (Di lunedì 22 marzo 2021) Niente da fare per Marc Marquez. Contrariamente a quelli che erano i segnali di questi ultimi giorni, il campione spagnolo della Honda non prenderà parte al primo round iridato del Mondiale 2021 di MotoGP a Losail (Qatar) in programma nel weekend del 26-28 marzo. Nella visita di controllo a cui si è sottoposto l’iberico, lo staff medico guidato dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña e composto dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, ha ritenuto che Marc non fosse in condizioni di guidare. Come viene precisato sul sito ufficiale della MotoGP, dopo l’ultimo intervento per la pseudoartrosi infetta dell’omero destro le condizioni sono sensibilmente migliorate e ciò è stato confermato dai carichi di allenamento sempre maggiore. Tuttavia, tenendo conto del tempo ... Leggi su oasport (Di lunedì 22 marzo 2021) Niente da fare per. Contrariamente a quelli che erano i segnali di questi ultimi giorni, il campione spagnolo della Honda non prenderà parte al primo round iridato del Mondiale 2021 dia Losail () in programma nel weekend del 26-28 marzo. Nella visita di controllo a cui si è sottoposto l’iberico, lo staff medico guidato dai dottori Samuel Antuña e Ignacio Roger de Oña e composto dai dottori De Miguel, Ibarzabal e García Villanueva, ha ritenuto chenon fosse in condizioni di guidare. Come viene precisato sul sito ufficiale della, dopo l’ultimo intervento per la pseudoartrosi infetta dell’omero destro le condizioni sono sensibilmente migliorate e ciò è stato confermato dai carichi di allenamento sempre maggiore. Tuttavia, tenendo conto del tempo ...

