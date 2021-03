Monreale, con lo scooter “a candela” per mezzo chilometro, 17enne multato (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha percorso 500 metri su una sola ruota per prendere parte ad una sfida, una challenge sui social network. I carabinieri di Monreale hanno sanzionato un 17enne Monrealese bloccato durante la prova con un compagno che riprendeva la bravata. I fatti sono accaduti su via fontana del Drago, la strada panoramica che conduce al centro di Monreale. Una manovra pericolosa che il giovane, come riferito ai militari, ha fatto per pubblicarlo su un noto social il video. Una sfida che poteva mettere in pericolo l’incolumità del giovane, di altri utenti della strada e dell’amico 16enne seduto dietro durante la manovra con il compito di riprendere con il telefonino la scena. Il video è stato consegnato spontaneamente dai ragazzi ai carabinieri che hanno sanzionato il giovane Monrealese ai sensi del 170 del Codice ... Leggi su monrealelive (Di lunedì 22 marzo 2021) Ha percorso 500 metri su una sola ruota per prendere parte ad una sfida, una challenge sui social network. I carabinieri dihanno sanzionato unse bloccato durante la prova con un compagno che riprendeva la bravata. I fatti sono accaduti su via fontana del Drago, la strada panoramica che conduce al centro di. Una manovra pericolosa che il giovane, come riferito ai militari, ha fatto per pubblicarlo su un noto social il video. Una sfida che poteva mettere in pericolo l’incolumità del giovane, di altri utenti della strada e dell’amico 16enne seduto dietro durante la manovra con il compito di riprendere con il telefonino la scena. Il video è stato consegnato spontaneamente dai ragazzi ai carabinieri che hanno sanzionato il giovanese ai sensi del 170 del Codice ...

